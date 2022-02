McLaren svela nuova monoposto F1 per mondiale 2022: ecco la MCL36!

Mentre la McLaren F1 2021 diventa la prima monoposto LEGO Technic in un modellino sensazionale da realizzare e vedere, la casa di Woking ha rivelato la monoposto MCL36 che vedremo nel prossimo campionato mondiale di Formula 1. Eccola nel suo splendore!

La nuova MCL36 su cui saliranno Lando Norris e Daniel Ricciardo dopo una stagione 2021-2022 da ricordare – vedi il duo 1-2 a Monza – si distingue molto dalle vetture presentate in precedenza, dalla nuova HAAS alla AMR22 presentata da Aston Martin pochi giorni fa.

La principale differenza rispetto alla AMR22 sarà nella assenza di un sistema "double floor" per ottimizzare il rapporto tra il flusso d'aria sotto la monoposto e lungo le fiancate. Al suo posto, McLaren ha optato per la dotazione di sidepod capaci di creare uno spazio tale da accelerare il flusso lungo i lati verso le aree di bassa pressione.

Altro punto dove la vettura è estremamente differente dalle Haas e Aston Martin già presentate riguarda la disposizione delle sospensioni, sia anteriori che posteriori: al posto del tradizionale push-rod anteriore/pull-rod posteriore, McLaren ha optato per una soluzione esattamente opposta. In aggiunta, l’ala anteriore è modellata in sintonia con la disposizione delle sospensioni, e i regolatori delle alette sono più lunghi rispetto all’ala stessa.

Come spiegato da Andreas Seidl, Team Principal di McLaren, “nell’ultimo anno il team ha lavorato duramente per sviluppare la MCL36, cercando di sfruttare tutte le opportunità che avremmo potuto trovare nella progettazione e produzione di queste nuove vetture. Il nostro obiettivo per questa stagione è chiaro e coerente con quello degli anni precedenti: vogliamo ridurre ulteriormente il gap con i primi. Allo stesso tempo, conosciamo e rispettiamo la dura concorrenza che dovremo affrontare e abbiamo una visione realistica di dove siamo nel nostro viaggio. Stiamo lavorando a un pacchetto di investimenti infrastrutturali chiave, che ci forniranno gli strumenti necessari per competere ai vertici del nostro sport quando saranno online".