McLaren svela livrea speciale per monoposto Formula 1 MCL36: che spettacolo!

In vista del Gran Premio di Singapore di questo weekend, McLaren ha svelato al pubblico una versione speciale della sua monoposto F1 MCL36 pensata per celebrare il ritorno alle corse in Asia. Ecco a voi la nuova Papaya Orange realizzata con OKX, ricca di elementi neon futuristici!

Se già in precedenza la monoposto della scuderia di Woking era molto variegata nelle tonalità, complice anche l’accordo con Google e i colori giallo-rosso-blu-verde sulle ruote, ora con OKX ci troviamo dinanzi a una delle vetture più peculiari sulla griglia. Contrariamente alla maggior parte delle altre livree speciali, questa sarà sulla vettura per più di una gara in quanto si mostrerà anche in Giappone.

Soprannominata “Future Mode”, la MCL36 rinnovata si mostrerà in Asia e nel videogioco F1 22, e non mancherà merchandise dedicato nel negozio online ufficiale della casa britannica. Nella vettura si vedono, tra le linee nere arancione papaya, una pseudo-riproduzione digitale degli interni collocata lateralmente e superiormente, oltre a una linea rosa che ricorda proprio il marchio OKX.

Zak Brown, CEO di McLaren Racing, ha affermato: “Siamo entusiasti di celebrare la nostra partnership con OKX attraverso questa livrea audace e vivace per le prossime gare in Asia. McLaren e OKX sono uniti nel guidare avanti e lottare costantemente per rompere i confini, e la campagna Future Mode è un'opportunità per difendere insieme questi valori sul nostro palcoscenico globale. È fantastico tornare a correre a Singapore e in Giappone, e questi incredibili circuiti ci offrono uno sfondo adatto per celebrare insieme la nostra visione di partnership”.

Nel mentre, Domenicali ha confermato che dalla stagione F1 2023 ci saranno 6 gare Sprint.