McLaren svela livrea monoposto Formula E: come sarà all'esordio nel 2023

Lo scorso maggio l’approdo di McLaren in Formula E è stato confermato dalla casa di Woking in seguito all’acquisto del team Mercedes: il Campionato del Mondo 2022/2023 sembra destinato ad offrirci molto spettacolo! Giocando d’anticipo, il team britannico ha svelato la livrea della loro prima monoposto elettrica in assoluto.

Come già sappiamo, il 2023 vedrà l’introduzione dei regolamenti e delle vetture Gen3, caratterizzate da un design altamente efficiente, sostenibile e dalle forme molto angolate e futuristiche. Ciò si nota anche dalla monoposto McLaren, ancora senza nome ma dallo stile già riconoscibile: la firma Papaya Orange è inevitabile e costituisce il colore principale, accompagnato da un azzurro chiaro e nero con motivo a circuito stampato. Qualcuno potrebbe persino dire che si tratta di una livrea migliore della monoposto da Formula 1!

Per quanto riguarda il motore, invece, ricordiamo che sarà Nissan a fornire il propulsore per il Mondiale 2023 dando il via a una collaborazione tecnica pluriennale. Lato potenza si parla di 134 cavalli in più, accompagnati però da un peso inferiore di 60 chilogrammi rispetto a quello della vettura attuale e un nuovo sistema di frenata rigenerativa per garantire sempre velocità elevate.

La monoposto elettrica McLaren sarà visibile dal vivo solamente all’inizio della Stagione 9 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E, e non vediamo l’ora di vederla in azione!