McLaren svela incredibile Artura realizzata con artista Nat Bowen: quanti colori!

Nonostante il terzo rinvio del lancio della McLaren Artura giunto nel dicembre 2021, che vedrà la supercar ibrida approdare sul mercato nel luglio 2022 salvo cambi di programma, McLaren ha svelato una Artura realizzata con l’artista Nat Bowen e personalizzata con pigmenti di resina che si adattano alla luce.

McLaren Automotive ha collaborato con l'artista Nat Bowen per creare l'Artura più colorata a oggi, la prima nel suo genere che esplora la cosiddetta “cromologia”, ovverosia gli effetti del colore sulla nostra psiche. L’artista astratta di origine britannica ha realizzato questa McLaren Artura immergendola in pigmenti di resina traslucidi che si adattano alla luce. In altri termini, essa assorbe e riflette l'ambiente circostante mostrandosi diversamente a seconda del contesto.

Come spiegato dal Market Director per la divisione mediorientale di McLaren, Mohamed Fawzi, la società “è lieta di avere collaborato con Nat Bowen per mostrare la nuovissima McLaren Artura con la sua caratteristica opera d'arte a più strati negli iconici dintorni del ME Dubai. La mostra ha ricevuto un'accoglienza fenomenale dagli ospiti presenti e ci ha permesso di interagire con successo con la comunità artistica estremamente appassionata di Dubai e del resto della regione del Medio Oriente”.

La vettura ibrida ad alte prestazioni, infatti, resterà in mostra presso l’hotel ME Dubai fino al 31 marzo 2022.

Nel frattempo, a metà febbraio è stata venduta all’asta una delle McLaren Sabre più rare di sempre.