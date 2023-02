McLaren SUV, anche gli inglesi vogliono la loro Ferrari Purosangue: il render

Anche McLaren starebbe pensando di mettere in produzione un SUV. Negli ultimi anni tutte le aziende al top del settore automotive hanno realizzato uno sport utility vehicle, e l'ultima che si è unita al gruppo è stata Ferrari con la sua magnifica Purosangue.

Il primo esemplare di Ferrari Purosangue è stato consegnato a Londra lo scorso mese di dicembre, e la prima Rossa con quattro porte è stato un enorme successo tenendo conto che gli ordini sono andati sold out nel giro di pochissimo tempo. Una vettura sublime e nel contempo un enorme successo commerciale, così come lo è stato Lamborghini Urus: perchè quindi non provarci anche in casa McLaren?

Fino ad ora non ci sono informazioni ufficiali ne tanto meno dei dettagli, ma Kolesa ha comunque provato ad ipotizzare un possibile SUV della gloriosa casa britannica, e il risultato lo vedete su queste pagine con un render davvero sublime: fari stretti, prese d'aria verticali, luci LED, maniglie delle portiere nascoste, ma anche un vistoso diffusore nella parte posteriore del paraurti e l'immancabile spoiler sopra il lunotto.

Un progetto molto ma molto interessante che ha fatto il giro del web in poche ore, e chissà che non sia arrivato anche al centro design di McLaren. Per ora tutto tace ma in ogni caso i britannici hanno fatto sapere di essere intenzionati ad entrare nel settore SUV/Crossover attraverso un modello a propulsore elettrico, di modo da aprire la strada al futuro in vista del definitivo stop dell'Ue a diesel e benzina dal 2035, così come ufficializzato negli scorsi giorni.

Le case automobilistiche continuano quindi a guardare ai SUV con estremo interesse, categoria di veicoli che spesso e volentieri è stata bistrattata perchè rappresentante uno status symbol, ma che ormai da circa 30 anni a questa parte sta continuando a macinare vendite enormi che non accennano a diminuire.