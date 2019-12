La McLaren Speedtail supera i 400 km/h nella base della NASA

La McLaren Speedtail sta ormai per giungere sul mercato, ma nel frattempo un prototipo è stato in grado di raggiungere la sua velocità massima grazie al pilota Kenny Brack, che l'ha lanciata a tutta birra presso il Kennedy Space Center della NASA, in Florida.

La hypercar britannica ha fatto fermare per ben 30 volte la lancetta del tachimetro sui 403 km/h, grazie ai quali ha attraversato in un lampo l'enorme pista d'atterraggio per shuttle al Johnny Bohmer Proving Grounds. Il test è stato quindi un successo totale, e ha messo la parola fine al programma di esercitazioni ad alta velocità.

Adesso, all'interno del McLaren Production Center di Woking, prenderà il via la produzione delle 106 Speedtails previste, le quali verranno consegnate a partire dal Febbraio del 2020. Mike Flewitt, CEO di McLaren Automotive, ha commentato la recente prova:"Calza alla perfezione il fatto che il programma di test ad alta velocità della Speedtail, concluso con multiple prove a velocità massima, si sia svolto in una location fortemente associata col superare i limiti delle performance estreme e dell'eccellenza ingegneristica. La Speedtail è un'auto veramente straordinaria, la quale incarna lo spirito pionieristico di McLaren e illustra alla perfezione la nostra determinazione nel continuare a settare nuovi benchmark nelle performance di supercar e hypercar."

Ricordiamo che a muovere la Speetail ci pensa un'unità ibrida capace di sprigionare 1.070 cavalli di potenza e 1.150 Nm di coppia. Per raggiungere i 300 km/h la vettura impiega meno di 13 secondi e, nel caso aveste abbastanza pista, potreste raggiungere i 403 km/h senza alcun rischio di danneggiarla, come confermato dai test.



Adesso però, prima di lasciarvi alla degustazione della fantastica galleria in calce, vi rimandiamo ad altre due notizie riguardanti il marchio britannico. La prima vede testata da Andrea Galeazzi una McLaren GT, mentre la seconda riporta dell'annuncio di un nuovo bolide da pista: la McLaren 620R omologata anche per la strada.