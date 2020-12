Questa McLaren Speedtail Costa 4 milioni di euro, ma qual è il motivo?

McLaren ha presentato la sua incredibile Speedtail circa due anni fa con l'intenzione di lanciare sul mercato un bolide dal design peculiare e dalle caratteristiche fuori dal comune. Difatti è la prima McLaren stradale a essere in grado di superare i 400 km/h senza alcuna modifica.

La casa automobilistica inglese ha in programma di costruirne 106 esemplari, e adesso uno di essi è finito a listino ad Amburgo, in Germania. Al momento non ci sono dettagli circa l'esemplare in questione, ma la verniciatura è il primo elemento che salta all'occhio.

All'anteriore la hypercar è verniciata in una tonalità molto scura di verde metallico, ma lungo le porte questo si schiarisce diventando più lucido, e proseguendo verso il retrotreno vira verso un nero più opaco. Si tratta di uno stile unico, che la differenzia senz'altro da ogni altro veicolo presente in commercio.

E' evidente che il proprietario abbia deciso, in fase di acquisto, di portarsi a casa un bolide rarissimo optando per dettagli bellissimi, come quelli in arancione che corrono lungo lo splitter, sulle prese d'aria sul cofano, sulla parte alta e bassa delle portiere, alla base del parabrezza, sul lato inferiore del paraurti posteriore e anche all'interno dei cerchi. Dal nostro canto non avremmo alcun dubbio nell'inserirla tra le vetture più belle viste di recente.

La ricercatezza però non si ferma alla carrozzeria, ma entra anche nell'abitacolo. Qui la pelle marrone avvolge i sedili, gli interni delle portiere e la parte bassa del cruscotto, mentre su quasi tutto il resto domina il nero. Ovviamente non potevano mancare finiture in arancione acceso per quanto concerne le cinture di sicurezza, le cuciture e i loghi sui poggiatesta. Le immagini, fornite da James Edition e visibili in fondo alla pagina, sono piuttosto esplicative.

Come abbiamo già accennato nel titolo, il prezzo richiesto per la McLaren Speedtail è di ben 4 milioni di euro. Si tratta di una somma gigantesca, soprattutto se si considera che ci si può portare a casa un esemplare nuovo per poco più della metà, ma buona fortuna col riuscire ad ordinarne uno tutto per voi.

A proposito di McLaren rarissime, da alcuni anni è scomparso un esemplare dell'iconica F1. Gli ultimi indizi spingono verso un'appropriazione più o meno indebita da parte di un esponente del cartello messicano, che l'avrebbe modificata in modo un po' pacchiano. Infine vogliamo rimandarvi alla prova su strada di una rapidissima McLaren 765LT: il video è impressionante.