Questa McLaren Speedtail è un capolavoro, e i suoi optional costano più di una Ferrari

La McLaren Speedtail è stata progettata per arrivare sul mercato con linee molto particolari e massimo livello di lusso. Il brand ha limitato il numero di unità da costruire a 106, e un esemplare usato è appena finito in vendita a Dubai alla modica cifra di un milione di euro.

Di base parliamo in ogni caso di un modello estremamente costoso, ma la sua rarità ha reso le Speedtail usate ancora più esclusive. Alcuni di quei pochi facoltosi e fortunati che hanno messo le mani sulla macchina erano già a conoscenza di questa meccanica, per cui non ci sorprende affatto l'usanza di rivenderle immediatamente. Nello specifico, la vettura rappresentata nella galleria di immagini in fondo alla pagina ha percorso appena 1 chilometro prima di essere messa all'asta da Tomini Classics.

La carrozzeria del bolide, elegante ed allungatissima, è rifinita nella tonalità Dark Sapphire Pearl, cioè un blu marino innaffiato con un po' di viola. Alcune aree, quali minigonne, diffusore posteriore, splitter anteriore e i contorni dei finestrini, sono state accentate in colori grigi. I cerchi invece abbagliano gli osservatori con un argento chiaro, mentre la fibra di carbonio ruba la scena soprattutto guardando la vettura dall'angolazione posteriore.

Leggendo il listino scopriamo una lista di optional quantificabile in oltre 300.000 euro: fibra di carbonio aggiuntiva, alluminio e accenti in titanio, ma anche oro 24 carati nel vano motore e per la protezione delle bocche di scarico. Non manca infine un set completo di bagagli di lusso.

Se quanto descritto finora vi sembra tutt'altro che spartano, basta dare un'occhiata all'abitacolo per carpire l'opulenza complessiva di questa Speedtail. Ad accogliere i passeggeri ci pensano finiture in colorazione crema (estremità dei sedili, parte bassa del cruscotto e montanti), blu scuro (sedute, parte alta del volante e contorno del quadro strumenti) e nero (rivestimento delle portiere, tappezzeria e area centrale del volante).



Da parte nostra siamo sicuri che il prossimo proprietario della rapidissima macchina inglese se la godrà alla grande. Del resto parliamo di un bolide dal V8 bi-turbo ibrido in grado di erogare 1.070 cavalli di potenza e 1.150 Nm di coppia, i quali lo spediscono da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi e di poco oltre i 400 km/h di velocità massima (ecco la sfida con un aereo jet).



Forse quello che state per leggere vi sorprenderà, ma dovete sapere che quella appena descritta non è la Speedtail più costosa in assoluto: a fine 2020 è stato messo in vendita un esemplare dal valore di circa 4 milioni di euro.