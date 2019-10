La Mclaren Speedtail è quasi arrivata! Avvistata in UK

Il nuovo bolide di casa McLaren, e cioè la Speedtail, è quasi arrivata in fase di produzione. Lo testimonia questo prototipo apparentemente piuttosto rifinito beccato in Regno Unito durante i giorni scorsi.

In luglio ne era già stato avvistato un esemplare nel sud dell'Inghilterra, ma da adesso il marchio inglese non ha nessun bisogno di camuffarla, dato che le forme sono già state rivelate da tempo. Quest'oggi però vi forniamo materiale diverso, poiché nella tonalità della verniciatura ripresa nelle immagini allegate in fondo alla pagina non si era mai vista. Interessantissimo tra l'altro il tipo di installazione degli indicatori di direzione, montati perpendicolarmente ai fari anteriori in uno stile accattivante, infatti formano una linea sinuosa verticale dal look molto particolare.

Una macchina dall'estetica simile è manna dal cielo, perché delle linee così uniche sono estremamente rare al giorno d'oggi, e parliamo soprattutto del design del posteriore allungato, caratteristica quasi fondativa della McLaren Speedtail, essendo anche indicata nel nome.

Peccato che ne verranno prodotte solamente 106 unità di questa hypercar. Ognuna di esse monterà un propulsore V8 da 4.0 litri e dotato di due turbocompressori, per un risultato da 746 cavalli di potenza e 799 Nm di coppia, i quali vanno a sommarsi i numeri forniti da un motore elettrico capace di 308 cavalli e 347 Nm. Il totale conta quindi 1035 cavalli e 1149 Nm, che consentiranno l'impressionante velocità massima di 402 km/h e un'accelerazione da 0 a 300 km/h in soli 12,8 secondi.

Per concludere vi invitiamo a prender visione di questo unico video, che vede per la prima volta in strada (sull'Autobahn) una McLaren P1 GTR, un'altra macchina sbalorditiva, la quale sprigiona 986 cavalli, per una velocità massimale di 362 km/h.