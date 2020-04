McLaren Speedtail da 400 km/h contro un Aereo Jet: il video di Top Gear

Nel corso dell'ultima e appassionante stagione di Top Gear, il conduttore dello show automobilistico Chris Harris ha avuto l'opportunità di guidare un prototipo della fantastica McLaren Speedatail.

La vettura è straordinariamente veloce, e dopo un avvistamento tra le strade della Gran Bretagna, ha effettuato un test sulla velocità massima, durante il quale ha superato i 400 km/h nella base della NASA. La hypercar è stata progettata proprio con in mente velocità elevatissime, e infatti le sue forme le permettono di tagliare l'aria come pochissime altre. Senza un'adeguata dose di potenza però sarebbe tutto inutile, e pertanto la Speedtail monta un poderoso V8 bi-turbo da 4,0 litri, che grazie anche una unità ibrida raggiunge i 1.036 cavalli di potenza complessiva.

Grazie a questo è capace di arrivare a 300 km/h in 12,8 secondi, ma ai ragazzi di Top Gear i freddi numeri non bastano, e hanno messo in piedi una interessante sfida, che vede l'automobile sfidare un jet da combattimento F-35B. Per la gara Harris ha deciso di completare un percorso improvvisato composto da tre rettilinei, i quali vanno a comporre un triangolo. Nel frattempo il jet da combattimento avrebbe dovuto completare lo stesso giro a un centinaio di metri di altezza a una velocità di oltre 880 km/h.

Non è neanche la prima volta che lo show britannico paragona l'auto all'aereo, perché è già accaduto nel 2007, quando Richard Hammond pose contro un jet la Bugatti Veyron, che per l'epoca era assolutamente ineguagliabile in alcune caratteristiche. La McLaren Speedtail è piuttosto diversa dalla hypercar francese: grazie a qualche cavallo in più e alla sua notevole leggerezza può raggiungere i 300 km/h in molto meno tempo.

Sarà abbastanza per battere l'F-35B? Scopritelo dando un'occhiata al video in alto. A proposito di sfide particolari, ecco a voi una gara d'accelerazione simulata tra l'incredibile Bloodhound, una Bugatti Chiron, una monoposto da Formula 1 e una comunissima berlina. L'esito forse è scontato, ma l'andamento della corsa è molto interessante. Per contestualizzare vi diciamo che il Bloodhound è un veicolo dalla potenza clamorosa, e ha come obiettivo quello di disintegrare il record di velocità massima per un mezzo terrestre.