Questa McLaren Speedail è meravigliosa, ma ha un prezzo inimmaginabile

La McLaren Speedtail è una delle vetture più rapide mai sviluppate dalla casa automobilistica di Woking, nonché la più avanzata che abbia mai sviluppato in termini di aerodinamica e velocità di punta. La compagnia, per via dei soli 106 esemplari prodotti, l'ha resa anche estremamente rara.

Difatti le Speedtail rintracciabili sul mercato dell'usato sono limitatissime, e i pochi facoltosi acquirenti che hanno avuto modo di metterne una nel proprio garage all'apertura dei preordini sono stati scelti accuratamente dalla stessa McLaren. Il costo unitario ammontava a poco più di 2 milioni di dollari tuttavia, vista l'impossibilità di procurarsi una Speedtail a produzione ultimata, qualcuno si è scoperto disposto a spendere cifre ben maggiori, e ciò non poteva far altro che provocare un aumento del prezzo (date uno sguardo a questa costosissima Speedtail dalla carrozzeria personalizzata).

In effetti all'incirca un anno fa una casa d'aste propose un esemplare in Atlantic Blue per oltre 4 milioni di dollari, e dal nostro canto sospettiamo che l'unità appena messa a listino da Mecum Auctions possa addirittura superare tale soglia. Per scoprire l'offerta finale però dovremo attendere ancora due mesi, ma siamo sicuri che non verremo delusi.



A chi non avesse mai sentito parlare della hypercar inglese diciamo innanzitutto che la Speedtail può oltrepassare i 400 km/h di punta, scattare da 0 a 100 km/h in 3,0 secondi e arrivare a 300 km/h in 12,8 secondi. Tutto ciò è dovuto al uno spaventoso motore M840T V8 bitubo da 4,0 litri capace di erogare 1.070 cavalli di potenza con il supporto di una piccola unità elettrica. Un fatto è certo: ogni appassionato che avrà modo di trovarsi al volante del bolide, non potrà che restarne ammaliato.



Per avviarci a chiudere senza allontanarci da quel di Woking vogliamo mostrarvi le straordinarie performance sul quarto di miglio di un altro modello: 765LT contro Tesla Model S Plaid è una sfida da non perdere.