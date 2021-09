McLaren Special Operations svela la 720S Daniel Ricciardo Edition ispirata alla Formula 1

Il reparto McLaren Special Operations si dedica alla creazione di esemplari speciali ed esclusivi basati sulla gamma della casa di Woking, e dopo la particolarissima Speedtail vestita di una livrea che ha richiesto 12 settimane di lavoro, adesso MSO presenta la McLaren 720S Daniel Ricciardo Edition, dedicata al pilota impegnato in Formula 1.

Le caratteristiche di questo modello speciale sono prettamente estetiche, e onorano il sorridente pilota australiano con un accostamento di colori ispirato alla sua monoposto di Formula 1, portata sul gradino più alto del podio durante il weekend di gara andato in scena a Monza, dove McLaren ha portato a casa una doppietta storica, anche se i riflettori erano puntati sul clamoroso incidente avvenuto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen.

La sportiva è stata quindi vestita di Papaya Spark Orange con accenti in Burton Blue sul cofano, sugli specchietti e sulla parte inferiore della carrozzeria. A questi si aggiungono decals dedicate all’Honey Badger, come la bandiera australiana e il suo numero di gara, il 3, che indica anche il numero di esemplari totali che verranno costruiti.

Sotto al cofano invece dovrebbe rimanere invariata rispetto al modello standard, mantenendo quindi il V8 twin-turbo 4.0 litri da 720 CV e 770 Nm di coppia, che le permettono prestazioni mozzafiato, come uno scatto 0-100 km/h in soli 2,9 secondi e una velocità massima di 341 km/h.

Ai microfoni del sito australiano CarExpert, George Biggs, direttore commerciale di McLaren, ha detto: “Dopo l'eccezionale prestazione della McLaren con una storica doppietta per il team al Gran Premio d'Italia, è il momento perfetto per rivelare questa serie limitata per celebrare il pilota australiano”.

La 720S Daniel Ricciardo Edition sarà infatti un’edizione limitatissima di soli 3 pezzi, destinati esclusivamente al mercato australiano, dove verrà venduta con un cartellino piuttosto elevato. Non ci sono dettagli ufficiali a riguardo, ma la vettura di base parte da 265,000 euro, e data l’esclusività di questo modello, è probabile che il prezzo salga vertiginosamente.