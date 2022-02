McLaren Special Operations presenta una 765LT rosa con carbonio blu: è di Jeffree Star

Sempre più case automobilistiche offrono una divisione speciale per allestire dei modelli particolarmente speciali. L’ultima arrivata in questo senso è Lotus, che ha annunciato la nascita della Lotus Advanced Performance, ma in questo senso McLaren è stata una delle prime case a creare pezzi unici tramite la divisione MSO.

E l’ultima creazione ad opera di McLaren Special Operations è una 765LT piuttosto estrosa, che è caratterizzata da un abbinamento di colore che potrebbe non piacere a tutti, ma dimostra quanto sia flessibile e potente il programma di personalizzazione della casa di Woking.



L’auto che vedete appartiene a Jeffree Star, che stando a quanto viene riportato da Wikipedia è una YouTuber americana, imprenditrice, makeupartist, ex cantante e compositrice, nonché fondatrice e padrona della Jeffree Star Cosmetics. Il suo successo le ha denato anche molto denaro, che la ragazza ha voluto investire per regalarsi una McLaren 765LT decisamente fuori dagli schemi e unica nel suo genere.



È caratterizzata dalla carrozzeria in tinta metallizzata Pink Magic, con dettagli in fibra di carbonio tinteggiati di blu, al posto del canonico nero. I cerchi sono bicolore e portano dettagli rosa sulle razze, mente la combinazione rosa e blu prosegue nell’abitacolo. Sotto al cofano dovrebbe essere tutto invariato, e si trova quindi il twin-turbo V8 da 765 CV, che permette prestazioni mozzafiato, con uno 0-100 km/h coperto in 2,8 secondi e una velocità massima di 330 km/h.



La McLaren Special Operations si occupa anche di veicoli più datati, come la Mercedes-AMG SLR di Manny Khoshbin , una one-off che suona come un violino