Questa McLaren Senna è unica: livrea speciale celebra Ayrton Senna

Se da una parte Bruno Senna guida la McLaren Artura a Miami, ricordando proprio l’ultima gara statunitense di Ayrton Senna, dall’altra il produttore di Woking ha pensato di ricordare il leggendario pilota con una delle quattro McLaren Senna commissionate tramite McLaren Special Operations (MSO).

La rarissima supercar realizzata in sole 500 unità ora ha quattro edizioni speciali ulteriori grazie al lavoro di McLaren Beverly Hills: tra esse, a mostrarsi con gloria al pubblico è in particolare la McLaren Senna XP El Triunfo Absoluto. Si tratta di una versione progettata per celebrare la vittoria di Ayrton Senna al Gran Premio del Messico di Formula 1 del 1989.

Il look dell’auto ora presenta un esterno grigio grafite con svolazzi Accent Red e Mexico Green che rendono omaggio alla gara, accompagnati da un assortimento di dettagli in fibra di carbonio MSO Bespoke Gloss Visual, un badge anteriore MSO Bespoke Electroform e dadi ruota Anniversary White. Non mancano poi la firma di Ayrton Senna, una bandiera messicana dipinta a mano sull'ala posteriore e il badge El Triunfo Absoluto. Persino il tappo del serbatoio è unico, grazie alla presenza della bandiera messicana!

All’interno dell’abitacolo gli interni Jet Black MSO Bespoke hanno cuciture a contrasto Pure White e Bright Red e poggiatesta con una bandiera messicana ricamata, mentre il battitacco in fibra di carbonio ha una aerografia di Ayrton Senna sul podio nel 1989. Concludono il pacchetto un volante multicolore, accenti lucidi e un pedale dell'acceleratore su misura con inciso tramite laser il layout della pista del Gran Premio del Messico.

Sotto il cofano non cambia il motore V8 biturbo da 4,0 litri da 789 cavalli e 799 Nm di coppia, pronto ad arrivare a una velocità massima di 340 km/h. Insomma, una vera e propria gioia per gli occhi e per le orecchie, come potete vedere dal filmato allegato grazie al pilota IndyCar Pato O’Ward.

