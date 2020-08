McLaren Senna Ride On, la mini supercar elettrica che costa meno di 500 euro

Per i piccoli appassionati della velocità sembra essere un grande momento: appena ieri 18 agosto vi abbiamo parlato del go-kart elettrico creato da Xiaomi e Lamborghini (che in realtà può andar bene anche per gli adulti fino a 100 kg...), oggi è il momento della McLaren Senna Ride On, una giocosa riproduzione in miniatura.

Per il lancio della minicar McLaren ha addirittura scomodato il pilota di F1 Lando Norris, che si è prestato per alcuni divertenti scatti che trovate in pagina. Ma parliamo solo di una riproduzione o di una macchina funzionante? Abbiamo a che fare con una mini auto elettrica perfettamente funzionante, capace addirittura di riprodurre il suono del vero motore della McLaren Senna una volta che si preme il pulsante Start.

I bimbi (è un'auto rivolta a bambini dai 3 ai 6 anni) possono persino ascoltare della musica inserendo una chiavetta USB piena di file o una scheda di memoria SD. Un modello che potremmo definire Full Optional, creato sulla base della già ottima e simpatica McLaren 720S Ride On vista nel 2019. Il suo prezzo? 420 euro presso la rete ufficiale di vendita McLaren, che la propone in sei colorazioni differenti: nero, bianco, arancione, blu, rosso e giallo con inserti verdi. Manca "purtroppo" il rosa, colore scelto per questa vera McLaren sfasciata nel centro di Londra.