Questa McLaren Senna onora alla grande l'iconica tonalità della F1

La Mclaren F1 è un modello di supercar a dir poco leggendario, e non soltanto per la casa automobilistica di Woking, ma per tutta la storia dei motori. Nel 1995 il bolide trionfò alla 24 Ore di Le Mans, e per l'occasione la compagnia la celebrò tramite una variante a tiratura limitata in stile GTR prodotta in soli 5 esemplari.

La macchina subì numerose modifiche, tra le quali la verniciatura in Papaya Orange che è rimasta scolpita fino ad oggi nell'immaginario collettivo degli appassionati. Da quella vittoria sono passati ben 25 anni, e due rivenditori McLaren statunitensi hanno deciso di ricordare il momento commissionando cinque McLaren Senna apposite ed assolutamente ispirate.

Le cinque unità, ricalcanti quelle originali, hanno ricevuto un lungo processo di rivisitazione. La potenza dell tremendo V8 bi-turbo da 4,0 litri è stata portata fino ad 825 cavalli, pertanto il propulsore vanta modifiche alla testata per favorire il flusso d'aria, cerchi OZ in alluminio, punte delle quattro bocche di scarico in oro satinato e una schermatura per il calore in oro a 24 carati posizionata sul fondo. L'output complessivo incrementato non è stato l'unico obiettivo del team, perché la macchina garantisce una "carrozzeria aerodinamicamente migliorata".

Passando agli interni notiamo la medesima cura al dettaglio che caratterizza i ritocchi "non visibili". L'abitacolo è unico, presenta pedali in nitruro di titanio e figura badge "LM" un po' dappertutto. In pratica sono state seguite le stesse linee guida per i modelli esclusivi di F1 progettati venticinque anni fa, e la tonalità Papaya Orange proveniente dagli anni '60 del secolo scorso avvolge ogni anfratto.

Come avrete già intuito, ad occuparsi dei lavori saranno i ragazzi del team McLaren Special Operations e, se la McLaren Senna "standard" richiede una somma di circa 1 milione di euro, non osiamo immaginare quanto i facoltosi consumatori dovranno sborsare per un modello tanto personalizzato.

Prima di concludere lasciandovi alla bellissima galleria di immagini in fondo alla pagina, vogliamo mostrarvi proprio una McLaren Senna mentre schizza a velocità estrema sull'Autobahn, ma al contempo consigliamo vivamente di non provare ad emulare quanto vedrete in video. In ultimo, visto che siamo in tema di tuffi nel passato, è stata ricaricata su YouTube una puntata di Fifth Gear risalente al 2003 ed inerente la storica McLaren F1: è una prova su strada coi fiocchi.