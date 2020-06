Questa McLaren Senna LM arancione è un esemplare unico

La McLaren Senna è un bolide incredibilmente veloce il quale verrà prodotto al massimo in 500 esemplari. Oggi però vi parliamo della Senna LM, che chiaramente è ancora più rara, e nella verniciatura arancione del video in alto non l'avevamo mai vista.

Praticamente si tratta di una variante "civilizzata" della Senna GTR: mentre quest'ultima può girare soltanto sul tracciato, la LM è assolutamente omologata per circolare tra le vie cittadine. Il primo avvistamento di questo modello è avvenuto lo scorso anno a Glasgow, quando fu mostrata in colorazione grigia con accenti in arancione.

Adesso però, grazie ai ragazzi di Giltrap TV che hanno caricato su YouTube un contenuto davvero interessante, scopriamo un'unità in verniciatura Papaya Orange destinata ad essere l'unico esemplare in assoluto a esser stato costruito per il mercato australiano. In totale le Senna LM saranno 24, mentre quelle in Papaya Orange soltanto 7.

A ogni modo, tralasciando la tonalità della carrozzeria, siamo di fronte alla stessa identica vettura di Glasgow, e infatti presenta personalizzazioni apportate direttamente dalla divisione MSO (McLaren Special Operations) di McLaren: componenti delle sospensioni dorate, vano motore contornato d'oro a 24 carati e, ciliegina sulla torta, anche le quattro punte degli scarichi fuoriescono dalla carrozzeria mettendo in mostra il colore dell'oro. Altri elementi distintivi sono rappresentati dai fori per il raffreddamento sui passaruota, un nuovo set di cerchi e la vernice arancione ad abbracciare completamente le portiere, che altrimenti avrebbero mostrato parti trasparenti.

Ovviamente il badge LM è stato applicato dovunque, quasi a voler ricordare la rarità della macchina. Questo accade anche nell'abitacolo, dove le cuciture delle lettere "L" e "M" vanno a dettagliare i poggiatesta dei sedili sportivi. Per quanto concerne il prezzo vi conviene mantenervi forte: parliamo di circa 1,5 milioni di euro. Di sicuro i collezionisti non si faranno scoraggiare da una tale somma, anche perché con così pochi esemplari assemblati, il valore potrebbe anche crescere nel tempo.

A proposito di automobili uniche, vogliamo mostrarvene due che sicuramente attireranno la vostra attenzione. La prima è una Ferrari 488 Pista in colorazione Verde Francesca: è assolutamente unica. La seconda invece è una Bugatti Chiron in rosso e nero appena finita all'asta ad un prezzo folle per via delle profonde personalizzazioni.