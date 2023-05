McLaren Senna GTR in un attico al 57esimo piano: apparire è ormai meglio che guidare?

Ha fatto il giro del mondo il caso del giovane imprenditore australiano, Adrian Portelli, che ha deciso di farsi posizionare all'interno del suo attico al 57esimo piano, una splendida McLaren Senna GTR. Il tutto è stato documentato con video, foto e prontamente pubblicato sui social.

La McLaren Senna GTR è una delle auto più veloci mai prodotte e nel contempo più esclusive, Al mondo ne esistono solo 75 e proprio per questa ragione il suo valore si aggira sui tre milioni di euro.

Una hypercar a tutti gli effetti, non per tutti ovviamente, ma solo per chi gode di un lauto portafoglio come il talentuoso Portelli. Non volendosi separare dalla sua auto preferita ha deciso di farsela posizionare in soggiorno al 57esimo piano del Sapphire by the Gardens, l'attico più costoso di Melbourne da ben 39 milioni di dollari.

La McLaren Senna GTR è l'auto dei record e in circolazione esiste anche una McLaren Senna con una livrea dedicata proprio ad Ayrton. Mai fino ad ora però qualcuno aveva pensato di mettersela in salotto fra il divano e la tv.

Ci si domanda il perchè di questa scelta: che senso ha spendere 3 milioni di euro per poi non goderti nemmeno la vettura? E' vero, è un'auto non omologata per la strada di conseguenza si può utilizzare solo nei circuiti, ma vuoi mettere l'ebbrezza di provare a folle velocità co-tanto splendore, invece che lasciarla prendere polvere in casa?

Sorge il dubbio quindi che tale operazione del buon Adrian Portelli, considerato uno degli immobiliari più potenti d'Australia e tanto di capello per le sue competenze, non sia semplicemente frutto dei tempi che corrono, con più voglia di apparire e mostrare piuttosto che di vivere, e in questo caso di guidare. Meglio immortalare l'attimo o viverlo? A voi la risposta, la nostra forse l'avete già intuita...