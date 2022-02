Una McLaren Sabre finisce all'asta con un colore assurdo: è una delle più rare di sempre

McLaren Special Operations è la divisione speciale della casa di Woking che si dedica alla creazione e all’allestimento di modelli speciali basati sulla gamma del brand. Le combinazioni cromatiche più disparate vanno per la maggiore, come la 765LT fucsia di Jeffree Star, ma ogni tanto crea anche delle one-off rarissime come la McLaren Sabre.

McLaren presentò la Sabre sul finire del 2020, ed è una supercar estrema che prese vita dalla Senna, adottando lo stesso telaio e lo stesso V8 twin-turbo da 4.0 litri capace di scaricare a terra 835 CV e 800 Nm di coppia, numeri che le permettevano di raggiungere i 350 km/h, che la rendevano di fatto la McLaren a due posti più veloce mai costruita.

Inoltre essendo un mezzo speciale della MSO, è stato realizzato soltanto in 15 esemplari, e quindi ad oggi è uno dei modelli più rari e ricercati della casa di Woking, e forse anche uno dei più esotici a livello estetico.

In questo momento uno di questi è in vendita sul sito d’aste Barrett-Jackson, con una verniciatura piuttosto singolare. In particolare si tratta dello chassis numero 3, che si caratterizza principalmente per l’abbondanza di fibra di carbonio a vista in contrasto con i passaruota in tinta Pacific Colour Stream, un colore perlescente viola-blu che a seconda del punto di osservazione vira anche sul fucsia. Le pinze dei freni sono invece in Napier Green, e sulla carrozzeria ci sono dei badge che riportano il numero dell’esemplare e la sigla della divisione speciale McLaren.

L’abitacolo è invece più sobrio, con rivestimenti in Carbon Black Alcantara e fibra di carbonio a profusione sui sedili, sulle porte, sul cruscotto e sullo sterzo. Le uniche note di colore si trovano nelle cuciture, in tinta Cerulean Blue e Mauvine.

Quando la McLaren Sabre fece il suo debutto, sul cartellino c’era scritto 3,790,000 di dollari, circa 3,334,600 di euro, ma il prezzo di questo modello è destinato a salire vertiginosamente, anche perché ha percorso soltanto 310 km.