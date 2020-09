McLaren rimedia alla crisi mettendo in vendita la sede di Woking

McLaren sta provando in tutti i modi a raddrizzare una situazione finanziaria interna non idilliaca e, dopo aver tagliato 1.200 posti di lavoro durante lo scorso mese di maggio, pare sia fortemente intenzionata a prendere misure altrettanto drastiche.

La casa automobilistica britannica ha sede a Woking, e il quartier generale consiste in un gigantesco e modernissimo impianto messo in piedi nel 2004 e consistente in tre diversi edifici immersi nel verde: il McLaren Production Centre utile ala produzione effettiva delle vetture, il McLaren Thought Leadership Centre e il McLaren Technology Centre. Il suo valore del complesso è stimato essere intorno ai 217 milioni di euro e, secondo quanto riferisce il portale britannico Autocar, adesso è finito in vendita.

Se un eventuale acquirente dovesse farsi avanti, McLaren dovrebbe rinunciare alla prestigiosissima proprietà solo in parte, perché le operazioni continuerebbero a svolgersi a Woking almeno per i prossimi anni grazie a un particolare sistema di leasing.

Ecco le parole di un portavoce McLaren rilasciate ai ragazzi di Autocar:"La potenziale vendita con patto di locazione del nostro quartier generale e l'incarico della banca di consigliarci circa il nostro debito riguardo la rimodulazione e la raccolta del capitale sono solo una parte della strategia di rifinanziamento integrale, annunciata all'inizio di quest'anno. Stiamo costruendo su misure sul breve termine ideate durante l'estate, e queste iniziative ci garantiranno un bilancio più solido, oltre ad assicurare al Gruppo McLaren una piattaforma sostenibile per crescita e investimenti a lungo termine."



All'atto pratico avrete intuito che McLaren non stia passando un momento eccezionale, ma noi speriamo che il brand possa riprendersi rapidamente, anche perché non riusciamo ad immaginare un mondo senza esemplari del calibro della McLaren Senna estremamente esclusiva presentata due giorni fa. Il modello serve a raccogliere i successi della mai abbastanza celebrata McLaren F1: ecco un servizio sulla supercar risalente al 2003.