McLaren pronta ad entrare nel mercato dei SUV: ecco il possibile rivale della Purosangue

Negli ultimi anni, McLaren ha mantenuto una posizione ferma contro l'idea di produrre un SUV, tantomeno crossover. Ora le cose potrebbero cambiare con Michael Leiters, un veterano del settore, ora alla guida dell'azienda. La reticenza di McLaren verso i SUV potrebbe allentarsi.

Leiters infatti ha espresso apertura all'idea di un SUV McLaren, anche se ha specificato che un tale veicolo non sarà disponibile sul mercato prima del 2028. Se McLaren dovesse seguire le orme di Ferrari, Aston Martin e Lamborghini e produrre un SUV, il designer Sergiy Dvornytskyy ha immaginato come potrebbe essere attraverso un teaser. Il risultato sembra così realistico che potrebbe essere scambiato per un concept ufficiale McLaren.

Dvornytskyy ha denominato questo progetto "Activa", ispirandosi al design dei modelli esistenti di McLaren, in particolare alla 750S. L'aspetto anteriore dell'SUV è caratterizzato da linee pulite ed eleganti, con fari a LED in puro stile McLaren. Il veicolo è stato immaginato anche in una tonalità arancione con tetto e montanti neri lucidi, conferendo un aspetto sportivo e una forma elegante.

Dvornystkyy ipotizza che l'Activa potrebbe essere alimentato dallo stesso motore V8 biturbo da 4,0 litri della 750S, anche se posizionato anteriormente. Lo scenario più probabile (se mai questo suv dovesse mai vedere la luce) è che sarà elettrico: infatti la McLaren 750S potrebbe davvero essere l'ultimo modello del marchio con un motore termico (per giunta proprio quel V8) Le linee fluide della 750S sono visibili lungo i lati dell'SUV, insieme alle maniglie delle porte a filo con la carrozzeria, agli archi neri e alle grandi ruote con raggi neri e argento. La parte posteriore presenta una striscia LED che funge sia da luci posteriori che da barra luminosa, conferendo un tocco moderno.

Il design dell'Activa di Dvornystkyy sembra dunque rispettare l'identità di design di McLaren, che però, da qui ai prossimi 5 anni, potrebbe cambiare drasticamente. Resta solo da vedere se McLaren deciderà effettivamente di produrre un SUV e se il suo design sarà in linea con le aspettative dei fan del marchio.

Questa ve la dobbiamo raccontare: se possedete una McLaren F1, certo, non avrete grossi problemi economici. Solo. Attenzione a quando i sassi rimbalzano sulla vostra auto. Cambiare il parabrezza di una McLaren F1 costa quanto un Volkswagen Golf. Siete avvisati.