McLaren presenta le Lanzante LM 25 Edition: è un omaggio alla F1 GTR

Durante lo scorso mese di giugno Lanzante ha affermato che ben presto avrebbe omaggiato la fantastica McLaren F1 GTR, la quale trionfò a Le Mans nel 1995, tramite delle vetture uniche in LM 25 Edition. Più o meno sapevamo cosa aspettarci, e il team dedito allo sviluppo non ci ha affatto deluso.

Stiamo parlando di una serie di modelli McLaren, tutti in tonalità di grigio scuro, argento e nero, con vari richiami alla iconica F1 che spadroneggiò nel '95. Come potete vedere dalla galleria di immagini in calce, ad avvolgere la carrozzeria ci pensa il colore Ueno Gray, che imita la livrea in Tokyo Ueno Clinic che decorava la F1. Il resto è tutta una serie di sfumature dello stesso colore, e non mancano parti in carbonio verniciate.

Un elemento importante per il richiamo storico è rappresentato sicuramente dei cerchi, i quali appaiono in una configurazione a cinque razze in fibra di carbonio, ovviamente di colore grigio. I bulloni invece sono in titanio, e servono a guadagnare alcuni chilogrammi di peso. Le pinze freno contrastano col resto della vettura grazie al color oro, e a completare il quadro troviamo il numero "59" a dominare la fiancata.

A ogni modo tutti i componenti meccanici restano gli stessi di sempre per ogni modello, ma comunque i clienti sono liberi di applicare i miglioramenti desiderati, purché li paghino in separata sede. La compagnia offre però dei fantastici parasole rivestiti in ceramica e delle chiavi in Ueno Grey con tanto di logo LM 25. All'interno dell'abitacolo invece i cambiamenti sono parecchi, perché i sedili sono stati sostituiti con delle versioni ancor più sportive sportive con, ancora, il logo LM 25 sui poggiatesta. Le pinze freno inoltre non sono le uniche ad esser state verniciate in oro, perché i pulsanti e i pedali godono della stessa tonalità.

Stando a quanto riportano i ragazzi di PistonHeads.com, tutte e sette gli esemplari LM 25 saranno basati su un differente modello di McLaren, e al momento ne conosciamo sei: le 600 LT coupé e spider, le 765LT coupe e spider, la Senna e la Senna GTR. La rivoluzione estetica richiede tre mesi e ben 160.000 euro per esser portata a termine, ma la rarità dell'operazione è estremamente esclusiva.



