McLaren P1 sfida LaFerrari in drag race, ma si rompe durante la sfida: che disastro!

Dopo avere visto la Ferrari F355 a fuoco durante un test drive, incidente davvero sfortunato per l’appassionato collezionista interessato ad acquistare la vettura del Cavallino Rampante, ecco una drag race tra McLaren P1 e Ferrari LaFerrari finita con una fumata bianca per la supercar inglese.

Gli YouTuber di The Triple F Collection e DragTimes volevano deliziarci con una fantastica sfida tra le due supercar: da una parte, il prodigio realizzato a Maranello, dall’altra, l’ottima sportiva ibrida assemblata a Woking. Poteva essere una giornata splendida per gli amanti delle supercar, ma si è conclusa con un nulla di fatto e un piccolo disastro: la McLaren P1 si è fermata subito dopo la seconda partenza per una piccola fumata bianca.

Gli spettatori hanno subito segnalato la sottile striscia di fumo appena è uscita dal retro della vettura britannica, ma anche il pilota ha ricevuto un avvertimento da parte del sistema interno: sul cruscotto è infatti apparsa la scritta “Clutch Overheat”, indicando a presunti problemi con il motore. Dopo una singola gara conclusasi con la vittoria della McLaren addirittura con un sostanziale distacco sul traguardo, dunque, la P1 ha dovuto dichiarare forfeit per problemi tecnici di cui non si conosce l’effettiva entità. Una cosa è certa anche per i proprietari, che hanno palesato le loro preoccupazioni nel video: la riparazione non sarà affatto economica.

