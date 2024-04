La McLaren P1 di Mika Häkkinen è in vendita, col pilota che vi insegna anche a guidarla

Già di norma, la McLaren P1 è una vettura ultra rara, costruita dalla casa britannica in appena 375 unità. L’unità in vendita oggi, inoltre, è un prototipo e appartiene a un campione mondiale F1: Mika Häkkinen.

Oltre alle 375 unità ufficiali, McLaren ha costruito anche diversi prototipi, compreso quello in oggetto chiamato internamente P1 VP3 (Validation Prototype 3). Questa speciale vettura ha avuto nel corso della sua esistenza un solo e unico proprietario, qualcuno che - formalmente - conosciamo molto bene: il pilota finlandese , divenuto famoso soprattutto per la sua rivalità sportiva con Michael Schumacher. Con la McLaren il fuoriclasse finlandese ha vinto il Campionato del Mondo di F1 nel 1998 e nel 1999, e possiamo immaginare che abbia ricevuto successivamente la vettura dalla casa madre come piacevole omaggio (visto che non era un’unità destinata alla vendita).

Ricordiamo infatti che si tratta di un prototipo, con McLaren che ne ha costruiti soltanto 7 col fine di effettuare dei “durability test” e produrre così la versione ufficiale di serie. Il prototipo in questione è dotato di uno speciale booklet all’interno del quale McLaren ha segnato risultati dei test e altre informazioni legate alla fase di sviluppo del veicolo - elemento ovviamente incluso nel prezzo di vendita. La vera chicca del pacchetto però è un corso di guida di un giorno con Mika Häkkinen in persona, che insegnerà all’acquirente come guidare la vettura al meglio, sempre che il nuovo proprietario voglia davvero guidarla...

Si tratta insomma di un’occasione unica per portarsi a casa una rarissima McLaren P1 sotto forma di prototipo, con l’aggiunta di un giorno da passare insieme a Mika Häkkinen, quello che fu il nemico numero 1 di Michael Schumacher. Certo non aspettatevi un “prezzo di favore”: la vettura ha un valore stimato tra 1,11 milioni di euro e 1,38 milioni di euro. L’asta sarà battuta il prossimo 10 maggio a Monaco da Bonhams.

Ricordiamo che la McLaren P1 erogava (ed eroga ancora, se stuzzicata a dovere) fino a 900 CV di potenza grazie a un motore biturbo da 3,8 litri V8 e a un propulsore elettrico. La vettura è infatti ibrida ed è stata prodotta dall’azienda di Woking dal 2013 al 2015. A proposito di aste, una McLaren P1 alluvionata è stata venduta nel 2022 a un prezzo “ridicolo”. (Foto: Bonhams)

Su Tendine parasole bambini Buio Ottimale con protezione UV certifi è uno dei più venduti di oggi.