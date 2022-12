La McLaren P1 'alluvionata' è stata venduta all'asta: ecco il prezzo finale

È stata ufficialmente venduta all'asta la famosa McLaren P1 “alluvionata”. Si tratta del modello di supercar che era stato danneggiato in maniera significativa pochi mesi fa a seguito di un uragano che aveva interessato la Florida.

Nonostante presentasse evidenti segni di danneggiamento, a cominciare dal tettuccio visibilmente crepato, sono stati molti coloro che hanno deciso di partecipare all'asta per cercare di portarsi a casa a prezzo di saldo questo splendido esemplare di McLaren. Secondo i “battitori”, in condizioni normali una P1 sarebbe andata via a 2,3 milioni di dollari, mentre nelle condizioni da alluvionata il prezzo finale è stato di circa 330.000 dollari (il dato ufficiale non è stato reso pubblico), un forte sconto rispetto alla cifra iniziale.

L'auto è stata messa in vendita senza una stima precisa del sistema di chilometraggio visto che l'impianto elettrico è risultato essere compromesso dall'uragano, ed inoltre Copart ha specificato che la McLaren "ha subito trattamenti speciali per estrarre l'acqua e tentare di prevenire muffe, funghi e odori". L'auto è considerata quasi irrecuperabile dagli addetti ai lavori, di conseguenza chi l'ha acquistata l'ha probabilmente comprata solo pensando ai pezzi di ricambio ancora utilizzabili, anche se non è da escludere che in circolazione vi sia qualche 'buon'anima' intenzionata a un restyling profondo che possa tirare a lucido la stessa P1 riportandola al suo splendore, magari trasformandola in un'auto da corsa.

La McLaren P1 gialla alluvionata aveva fatto il giro del web durante i disastri causati dall'uragano Ian, colpevole di aver devastato numerose zone della Florida. In rete erano spuntati numerosi filmati del bolide di colore giallo mentre galleggiava alla deriva in una strada inondata. Il suo precedente proprietario, Ernie, vedendola estrarla dall'acqua aveva commentato ironico “sembra nuova”, e in effetti esteticamente, a parte un po' di vernice scrostata e il dettaglio del tettuccio di cui sopra, l'auto appare quasi intatta.

Il problema emerge una volta aperto il cofano, dove i danni vengono considerati davvero seri. In ogni caso Ernie non sembra aver patito più di tanto la perdita del suo bolide visto che, pochi giorni dopo l'addio alla P1, aveva deciso di acquistare una Speedtail del valore di 2,25 milioni di dollari, ovviamente di colore giallo. In casa McLaren, invece, sono al lavoro per un'erede della P1, forse elettrica.