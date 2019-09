McLaren: 'non faremo mai un SUV, non sono per nulla fighi'

Poco importa che i suv abbiano aiutato brand tradizionalmente legati alle sportive, come Porsche e Lamborghini, ad aumentare i volumi di vendita. McLaren non ha davvero la minima intenzione di produrre SUV o crossover. "Sono semplicemente molto poco fighi", parola di McLaren.

Aston Martin è pronto ad entrare nella mischia dei suv sportivi di lusso con il suo DBX, Lamborghini macina vendite grazie all'Urus, Bentley e Rolls Royce non sono da meno con i Betnayga e Cullinan. Perfino il Cavallino è pronto al grande passo con il suo SUV Purosangue. Per non parlare di Porsche che ha Cayenne e Macan: rappresentano, assieme alla berlina Panamera, i 3/4 (!) del volume di vendita del brand.

McLaren in tutto questo risponde: no, grazie. Non ci interessa, davvero. Secondo Darren Goddard, che è il direttore della Sports Series division dell'azienda, i SUV non sono sufficientemente fighi per loro. "Non c'è nulla di figo nei SUV", ha detto. "Sono solo dei cacciatori di volume. Ma pensare alla differenza tra produzione di massa e prodotti esclusivi è ben altra cosa".

Un altro no categorico da parte di McLaren, con buona pace a chi ci sperava. Di recente McLaren ha anche spiegato che non farà una supercar elettrica o ibrida, perché la tecnologia attuale incide troppo sul peso.