McLaren non produrrà auto full electric finché non ci saranno regole precise

Dopo i primi annunci di tantissime case automobilistiche pronte ad abbracciare il futuro full electric, negli ultimi tempi stiamo sentendo sempre più brand che si dicono dubbiosi sulla strada intrapresa negli ultimi mesi. E in occasione del lancio dell’Artura in America, anche McLaren ha espresso il suo pensiero sul futuro elettrico.

Il CEO di Toyota sostiene che molti costruttori sono dubbiosi sul futuro solo elettrico, ma allo stesso tempo tanti di essi non si pronunciano a riguardo, invece Jamie Corstorphine, Director of Product Strategy di McLaren, ha dichiarato che finché non ci saranno delle regole e delle leggi ben delineate, McLaren non darà alla luce una vettura full electric.

Il motivo è semplice. Al momento c’è un clima di confusione che rischia di diventare un serio problema per un costruttore più piccolo, seppur di pregio, come McLaren. Corstorphine è favorevole all’elettrificazione (ricordiamo che McLaren è stata una delle pioniere in questo senso con l’hypercar P1), ma non è convinto della formula full electric che è stata imposta ai costruttori: ”L'elettrificazione è il nostro piano, ma ci vuole attenzione perché il panorama normativo non è chiaro. Per niente. Il panorama con cui stiamo interagendo ha politiche a livello continentale, che è l'Europa, poi federale, statale e città in termini di, sai, aria pulita. Il paesaggio non è ancora scolpito nella pietra”.

Poi ha aggiunto: ”La Commissione europea ha fornito indicazioni chiare su ciò che vuole fare, ma non è ancora legale. Vogliono le emissioni zero, ma il modo in cui ottenerle è libero”, facendo dunque riferimento ad eventuali carburanti sintetici o altre soluzioni.

Nel Regno Unito invece: “Il governo ha affermato che qualsiasi auto venduta dopo il 2030 dovrà essere ibrida, poi qualsiasi cosa oltre il 2035 dovrà essere elettrica. Sono prescrittivi sulla tecnologia rispetto alla Commissione europea” ma anche in questo contesto ci sono problemi: "Il governo del Regno Unito non ha detto, ad esempio, cosa costituisce un veicolo ibrido. Poi ci sono tutti i tipi di criteri come il volume di produzione, sai, piccola produzione contro produttori con volume di produzione molto basso”.

È dunque evidente come il periodo storico attuale sia critico per McLaren e altri costruttori analoghi, perché una scelta sbagliata in questo momento potrebbe avere conseguenze deleterie, perché comporterebbe un notevole spreco di denaro e nel peggiore dei casi avrebbe ripercussioni ben più gravi.