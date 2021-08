Questa McLaren MP4-26 da Formula 1 è in vendita a 25000 €, ma non funziona

Chiunque di noi farebbe carte false per avere la possibilità di parcheggiare una monoposto da Formula 1 nel proprio garage, ma nei rari casi in cui una vettura è stata messa all’asta, le cifre raggiunte sono sempre state proibitive. Questa McLaren MP4-26 del 2011 però può essere vostra al prezzo di una Volkswagen Polo GTI.

Infatti sul portale di Collecting Cars questa monoposto è attualmente in vendita con un prezzo poco superiore ai 25000 €, che è comunque destinato a salire da qui a una settimana, quando terminerà l’asta. Il motivo che si cela dietro ad un prezzo d’acquisto tanto basso, per modo di dire, è dovuto alla natura stessa dell’auto: questa McLaren MP4-26 è una replica perfetta dell’auto portata in gara da Lewis Hamilton nella stagione di Formula 1 del 2011, e più precisamente si tratta di una “show car”, una sorta di modellino a dimensione naturale che veniva portata alle fiere del settore per essere esposta al pubblico.

Di fatto è un bellissimo e costosissimo pezzo d’arte che può abbellire le nostre case, oppure un garage spettacolare come quello che caratterizza questa casa costruita all’interno di un circuito. Manca il motore, ma per il resto l’auto è davvero simile all’originale: i cerchi Enkei sono autentici, così come le gomme Pirelli P Zero Compound 3. All’interno dell’abitacolo è presente anche la replica del volante in carbonio con LED funzionanti e cinture Schroth.

Secondo il sito di aste l’auto è in perfette condizioni, e mostra solo qualche segno sugli pneumatici e sui mozzi center-lock dei cerchioni. Inoltre ci tengono a precisare che la vettura si basa sui disegni originali della monoposto da corsa, e infatti viene venduta assieme ad un certificato di autenticità firmato da Zak Brown, il boss di McLaren Racing.

La McLaren MP4-25 originale di Hamilton è stata venduta di recente ad una cifra spropositata, e tenendo conto che chi compra queste vetture difficilmente le porterà nuovamente in pista, un “modellino” come questo potrebbe essere un vero affare.