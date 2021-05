La McLaren MP4-25 di Lewis Hamilton va all'asta: si prevedono cifre mostruose

Le aste a tema automobilistico sono sempre fonte di stupore, soprattutto quando organizzate da RM Sotheby's. Gli specialisti questa volta offrono una monoposto Formula 1 davvero speciale. Si tratta della McLaren MP4-25 con cui il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton disputò la stagione 2010.

Il campionato fu caratterizzato dall'accesa sfida tra Red Bull, Ferrari e McLaren. Hamilton si posizionò al quarto posto della classifica finale, a sole 16 lunghezze da Sebastian Vettel, al suo primo titolo mondiale. Il pilota inglese riuscì a portare la MP4-25 sul gradino più alto del podio in tre occasioni: Canada, Turchia e Belgio.

Oltre al V8 Mercedes-Benz FO 108X la monoposto aveva un altro asso nella manica: l'F-Duct. In tutte le monoposto del 2010 il flusso proveniente dalla presa posta davanti l'abitacolo sfogava nella parte inferiore dell'ala posteriore, garantendo maggiore carico aerodinamico. Nella MP4-25 c'era però un "trucchetto", i piloti durante i rettilinei appoggiavano il gomito sinistro su di un foro, in questo modo il flusso veniva deviato fino al flap superiore, portando allo stallo aerodinamico e quindi garantendo maggiori velocità di punta. Geniale, no? Anche la FIA deve averlo pensato, considerando il divieto posto sulla stramba ed efficace soluzione per la stagione successiva.

Chi acquisterà la McLaren MP4-25 potrà regolarmente guidarla in pista e godrà anche del programma Heritage di McLaren. L'asta si svolgerà sabato 17 luglio, in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Veniamo ora al prezzo, Sotheby's la stima tra i 4,1 e 5,7 milioni di euro.

Siamo certi che il nome di Lewis Hamilton abbia influito non poco sulla cifra richiesta. Il campione britannico è attualmente in testa alla classifica piloti della stagione corrente di Formula 1; la sua Mercedes-AMG F1 W12 E Performance si è dimostrata velocissima, a dispetto delle incertezze iniziali. Hamilton e Mercedes sono legati fino al termine della stagione, tuttavia sembra scontato il rinnovo per almeno un altro anno.