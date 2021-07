La McLaren MP4-25 F1 di Hamilton è stata venduta a una cifra pazzesca: sfiorato il record

Qualche mese fa vi avevamo anticipato che la McLaren MP4-25, guidata da Lewis Hamilton nella stagione 2010 del campionato mondiale di Formula 1, sarebbe andata all’asta con delle cifre di vendita previste decisamente alte. Lo scorso weekend l’auto è stata venduta con prezzo quasi da record: solo la Ferrari di Schumacher ha fatto di meglio.

Questa monoposto in particolare ha ottenuto la vittoria nel GP di Turchia del 2010, ed è stata venduta in occasione del Gran Premio di Silverstone 2021, la gara di casa di Lewis Hamilton appunto. Non sappiamo se la vittoria del GP abbia inciso ulteriormente sulla vendita, ma l’auto venduta da RM Sotheby’s ha raggiunto una cifra incredibile, poco inferiore ai 5,6 milioni di euro, rientrando nelle stime che erano previste in un range compreso tra 5 e 7 milioni di euro.

Un prezzo quasi da record, dal momento che la McLaren MP4-25 è la seconda monoposto più costosa mai venduta, subito dietro alla Ferrari F2001 di Michael Schumacher, che venne venduta con un prezzo superiore di circa un milione.

Shelby Myers, esperto di auto alla RM Sotheby e capo globale delle vendite private, ha detto: “I successi di Lewis Hamilton in questo sport sono così straordinari che potrebbero non essere mai superati, e quindi le auto a cui è associato saranno probabilmente le più ambite nei decenni a venire”.

Questa è stata la prima monoposto guidata dal pilota anglo-caraibico ad essere andata all’asta, e alla luce di quanto affermato dal signor Myers, chissà quali cifre si potrebbero toccare con le vetture ancor più recenti.