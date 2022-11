McLaren MP4-16 di David Coulthard all'asta: è ancora in condizioni impeccabili

A metà novembre la Ferrari F2003 di Micheal Schumacher è andata all’asta per quasi 15 milioni di euro. Ebbene, a breve si terrà l’asta per una monoposto altrettanto iconica, seppur appartenuta a un agguerrito rivale: la McLaren MP4-16 di David Coulthard sarà in vendita dal prossimo 26 novembre 2022.

A Monaco di Baviera RM Sotheby’s proporrà questa iconica monoposto come lotto 122: si tratta della McLaren MP4-16 guidata dal beniamino britannico David Coulthard, il quale ha vinto il GP d’Austria di quell’anno proprio con questo modello. O ancora, ha ottenuto un secondo posto al GP di San Marino, quinto posto a Montecarlo e in Spagna, ma anche pole position e giri veloci nei medesimi circuiti. A ciò si aggiunge l’uso da parte di Mika Häkkinen per il GP di Canada e una serie di test da parte della leggenda Jean Alesi nel 2002.

Questo specifico modello è stato acquistato dal venditore nel giugno 2020: la McLaren è attualmente configurata con display non funzionante e motore fittizio, ma si presenta in condizioni complete – richiede ovviamente una revisione completa prima di tornare in pista. Certo, non si tratta di un modello tanto sensazionale quanto la Rossa dominante di Micheal Schumacher tra 2000 e 2004, ma resta una aggiunta spettacolare per le serie collezioni di auto da competizione. Il prezzo? La stima della rinomata casa d’aste parte da 1.700.000 euro.

Lo scorso settembre, invece, la Toro Rosso di Kvyat è stata venduta a un prezzo bassissimo.