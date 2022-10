McLaren mostra la McLaren Artura creata in collaborazione con l'artista Nat Bowen

McLaren ha scelto la tredicesima edizione del Prado Zoute Grand Prix, in programma dal 6 al 9 Ottobre 2022 a Knokke-Heist, per presentare la McLaren Artura creata in collaborazione con l'artista Nat Bowden.

Come si può vedere dalla gallery presente in calce, si tratta di una visione artistica che mette subito in evidenza il tocco di Bowden, destinata a catalizzare l’attenzione del pubblico che visiterà il Prado. Il corpo della vettura è vestito con pigmenti in resina trasludici che si adattano alla luce, riflettendo ed assorbendo l’ambiente circostante e facendo si che l’opera diventi parte dello spazio in cui viene esposta.

Presso lo stand condiviso da McLaren Brussels, McLaren Utrecht e McLaren Paris, il publico ed i fan avranno anche ammirare l’ampia scelta cromatica offerta da McLaren per i sui modelli, tra cui spicca una 720S Volcano Yellow.

La Artura è il primo modello McLaren a vestire la nuova McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA), ed è prodotta presso il Mclaren Composites Technology Center (MCTC) nella regione di Sheffield.

Il Prado Zoute-Grand Prix si svolgerà a Knokke Heist, la località balneare che si trova a circa un’ora d’auto da Bruxelles, ed ormai è divenuto un appuntamento immancabile per gli appassionati di auto, arte e cultura.