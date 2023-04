McLaren al lavoro sull'erede della P1: sarà una hypercar ibrida ispirata alla Formula 1

Giusto un mese fa McLaren ha ricordato e celebrato la P1, la prima hypercar come la intendiamo oggi, che fece il suo debutto proprio dieci anni fa e che presto avrà un erede. A quanto pare McLaren sarebbe al lavoro su una nuova hypercar ibrida ce non farà rimpiangere la leggendaria P1, e avrà contenuti tecnici di rilievo.

Secondo un report di Automotive News, che riporta alcune info trapelate durante un meeting andato in scena in quel di Woking questa settimana, pare che la nuova supersportiva farà parte delle vetture “Ultimate Series” e dovrebbe arrivare nel 2026, con un powertrain ibrido ma, soprattutto, sarà ispirata dalle Formula 1.

Difficile dare la giusta interpretazione a quest’ultima affermazione, ma prendere come musa ispiratrice una monoposto della classe regina del motorsport è un fattore degno di nota e basta a solleticare l’interesse degli appassionati.

Quanto al powertrain, non si conoscono ovviamente i dettagli tecnici, ma McLaren ha dichiarato che equipaggerà un sistema ibrido che avrà un peso complessivo inferiore del 70% rispetto a quello presente sull’Artura. Anche in questo caso, non si fa riferimento al peso comprensivo di batterie o meno, ma ciò nonostante si tratta di un alleggerimento notevole. La parte termica invece, dovrebbe affidarsi ad un V8 turbo.

Intanto, per ingannare l’attesa, McLaren ha presentato la nuova 750S, ancora più affilata e potente della generazione uscente.