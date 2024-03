McLaren al lavoro su una hypercar: 1.000 CV, ibrida e porte ad ali di gabbiano

Grandi piani in casa McLaren, che sembrerebbe aver intenzione di bruciare tutte le sue concorrenti di alta gamma nella realizzazione di una nuova hypercar di natura ibrida. Gli ultimi rumor che ci arrivano da Woking parlano di un'auto rivoluzionaria per il brand.

Nuova su tutti i fronti, dal powertrain all'estetica. E se McLaren è pronta a entrare nel mercato dei SUV, segmento nel quale la storica azienda non ha ancora voluto mettere piede, allo stesso tempo starebbe progettando il lancio di una vettura più 'tradizionale' per i propri canoni. Una sportiva da 1.000 CV di potenza erogabile, un sistema ibrido e rimandi marcati al mondo della Formula 1.

Riguardo alla motorizzazione, tanto per essere il più precisi possibile, si tratta di una tecnologia Plug-in Hybrid, interessante soprattutto se confrontata con le ultime proposte di supercar e hypercar provenienti dai brand che competono con la Casa inglese, come Ferrari e Lamborghini. La parte termica dovrebbe essere rappresentata dal classico V8 (McLaren, addio ai motori termici: 'La 750S forse l'ultimo V8 a combustione interna'), c'è però ancora un dettaglio da raccontare.

Infatti la vettura in questione, che arriva per sostituire la McLaren P1 al vertice della gamma del brand (che per il momento mantiene ancora il nome in codice P18), dirà addio alle classiche portiere ad apertura ad ali di farfalla, per optare invece a delle porte ad ali di gabbiano. L'auto, infine, dovrebbe avere una produzione limitata e sarà caratterizzata da alcuni elementi senza dubbio unici, come il telaio in fibra di carbonio di nuova concezione con schienali dei sedili integrati, componenti delle sospensioni stampati in 3D ed elementi di design aerodinamico in stile F1.