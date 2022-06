Anche McLaren è al lavoro su un crossover sportivo? I rumor parlano di un SUV elettrico

McLaren è stata molto chiara nell’esprimere la sua “riluttanza” verso il segmento dei SUV, ma fino a prova contraria Tanner Foust ed Emma Gilmour corrono la Extreme E brandizzati McLaren, e gli ultimi rumor sostengono il contrario. Pare infatti che la casa di Woking abbia intenzione di produrre un SUV in futuro, per di più elettrico.

Negli ultimi tempi per i produttori di supercar è diventata quasi una moda quella di avere un SUV all’interno della gamma, ma come espresso dal CEO di Lotus, si tratta di una scelta necessaria per sviluppare il resto dei modelli. I messi rialzati vendono, e lo fanno alla grande, e gli introiti provenienti dalle vendite sono utili allo sviluppo di nuovi mezzi sportivi, quelli che hanno reso celebri questi brand.

Ebbene, stando alle voci di corridoio giunte alle orecchie di Autocar, McLaren potrebbe proporre il suo SUV sportivo con un powertrain elettrico dual motor e trazione integrale, ma si pensa che possa esserci anche una declinazione più prestante con tre motori elettrici. Inoltre, per contenere i pesi, dovrebbe utilizzare batterie a stato solido.

All’interno dell’azienda pare che quest’idea sia vista di buon occhio, anche perché si tratterebbe di un veicolo piuttosto costoso, con un prezzo di listino che potenzialmente potrebbe infrangere la soglia dei 400.000 euro. E ci sarebbe pure il nome di questo nuovo veicolo: il SUV McLaren di chiamerebbe Aeron, un nome depositato e registrato di recente, che in lingua ebriaca significa “montagna di forza”.

Si tratta di un insieme di ipotesi che però potrebbero nascondere qualcosa di vero ed in linea con il trend intrapreso da molte case costruttrici. A questo punto soltanto il tempo potrà confermare la veridicità di tali affermazioni.