McLaren: 'I carburanti sintetici ottima alternativa alle auto elettriche'

Durante la scorsa settimana abbiamo parlato molto di carburanti sintetici, in inglese detti anche e-fuel. Questo perché grandi marchi come Volkswagen, Porsche e Mazda hanno detto di riporre grandi speranze su di loro, potenzialmente capaci di allungare la vita dei motori termici. Oggi si aggiunge anche McLaren.

La società inglese ha parlato per bocca di Jens Ludmann, COO di McLaren, che nel corso di un'intervista ad Autocar ha detto che i carburanti sintetici potrebbero essere un'ottima alternativa rispetto alle classiche BEV, auto elettriche alimentate a batteria. Ludmann ha specificato che così dicendo non vuole andare assolutamente contro le EV, ma che gli e-fuel possono essere una seria e valida alternativa, un qualcosa con cui magari le EV potrebbero convivere.

Le auto elettriche, lo sappiamo, costano ancora troppo rispetto agli standard imposti dalla benzina e dal gasolio, gli e-fuel dunque sarebbero un'alternativa abbordabile per il pubblico, anche se il COO ha ammesso che non è chiaro quando questi carburanti entreranno in produzione di massa. Secondo il manager basterebbero pochissime accortezze sui motori termici per permettergli di viaggiare con i carburanti sintetici, qualcosa di infinitamente più economico rispetto all'acquisto di una nuova BEV.

Anche se se ne parla in modo sempre più serrato, neppure noi sappiamo se gli e-fuel decolleranno mai, di certo il mercato sta vivendo un periodo di grande curiosità, all'orizzonte c'è anche l'idrogeno, con diversi marchi che stanno investendo su questo elemento. Come sarà il futuro dell'automotive secondo voi?