McLaren GT alla prova sull'Autobahn: raggiunti 335 km/h in video!

Dopo averci fatto godere non poco portando la Porsche 911 992 GTS a velocità strepitose sull’autostrada tedesca senza limiti di velocità, AutoTopNL ci delizia in un nuovo video arrivando a 335 km/h con una McLaren GT: vediamo (e sentiamo) la Gran Tourer della casa inglese.

Questo specifico esemplare mostrato dallo YouTuber citato in uno dei suoi ultimi video ha una messa a punto particolare che ha portato la potenza da 620 a 770 cavalli e la coppia da 630 a 987 Nm. In questo modo, la velocità massima è passata da 326 chilometri orari a 350 km/h. In mano a un professionista come se la cava la McLaren in un tratto “quotidiano” senza limiti di velocità?

Nel corso del video veniamo deliziati più volte dal rombo del motore, dalla prima accensione all’accelerazione, tra il rumore dello scarico e il vento violento che sbatte sulla carrozzeria; inutile dire che la sensazione di velocità dev’essere stata entusiasmante! Il test in pubblico ha richiesto più rallentamenti e un controllo maggiore della vettura, ma a fine filmato il professionista alla guida è riuscito ad arrivare a 335 km/h! Notiamo, infine, che la salita oltre i 300 chilometri orari non è stata affatto semplice e il caos è evidente dalla telecamera indossata dal pilota. Insomma, non è un’esperienza per tutti.

À propos di McLaren, eccovi la livrea ufficiale della monoposto Formula E del 2023.