McLaren ha firmato un contratto pluriennale con Google: il logo android nella livrea

Ormai ci siamo, solo qualche giorno separa gli appassionati di Formula 1 dall’inizio del Campionato del Mondo 2022. Con il cambio di regolamento molte scuderie sembrano voler competere per le più alte posizioni della classifica, su tutte anche McLaren con la sua MCL36.

Il nuovo mondale è alle porte e questo fine settimana si terrà l’evento in Bahrein che darà modo agli spettatori, nonché ai vari Team, di farsi una prima idea circa l’andamento e il passo gara delle nuove monoposto. Parallelamente a tutto ciò, McLaren sta continuando a lavorare per trovare finanziatori che aderiscano al progetto e dare così modo alla vettura di diventare più competitiva.

Attraverso un comunicato congiunto con Google, la scuderia ha annunciato di aver firmato un contratto pluriennale con il colosso di Mountain View per inserire il logo android sulla livrea con tanto dei colori di Google Chrome sul copriruota. Ma non è l’unica bella notizia per McLaren: Daniel Ricciardo è risultato negativo al test Covid e potrà prendere parte così al GP in Bahrein questo week-end.

E voi, invece, cosa ne pensate della nuova livrea McLaren che potete ammirare in calce alla notizia, vi piace?