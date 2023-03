McLaren festeggia i 10 anni della P1, colei che ha dato vita alle hypercar ibride

Quest’anno si festeggiano i 60 anni di Lamborghini ma non solo: il 2023 segna anche il decimo anniversario della McLaren P1, l’incredibile hypercar che fece il suo debutto al Salone di Ginevra del 2013 lasciando tutti a bocca aperta grazie ad un look esotico e a prestazioni fuori dal comune offerte dall’innovativo powertrain ibrido.

La P1 infatti è stata pioniera in questo senso, perché ha dato vita al segmento delle hypercar come le intendiamo oggi, ovvero supersportive ibride con potenze prossime o superiori ai 1.000 CV. Allo stesso tempo però, ha segnato la via da seguire per lo sviluppo di veicoli ibridi ad alte prestazioni, l’ultimo dei quali è rappresentato dall’attuale McLaren Artura.

La P1 era stata sviluppata con un unico obiettivo in mente, ovvero dare vita alla “migliore auto al mondo sia su strada che su pista” (dopo 7 anni McLaren ha aggiornato le batterie della P1 rendendola ancor più veloce), e dopo i primi test drive l’obiettivo è stato confermato. Il suo motore V8 da 3,8 litri con doppio turbo offriva 737 CV, a cui andavano sommati i 179 CV del motore elettrico aggiuntivo, che portavano la potenza totale a 916 CV, un valore pazzesco per la sua epoca, che permette prestazioni di riferimento ancora oggi.

La McLaren P1 poteva toccare i 100 km/h in appena 2,8 secondi, mentre dopo 16,5 secondi si ritrovava lanciata a 300 km/h, ma la sua spinta continuava fino alla velocità massima di 350 km/h. E nonostante la sua natura ibrida, la P1 aveva un peso tutto sommato contenuto rispetto agli standard a cui siamo abituati oggi.

Fermava l’ago della bilancia su un peso di 1.395 kg (1490 kg in ordine di marcia) e uno degli elementi che ha contribuito a questa leggerezza è stato il suo telaio monoscocca in fibra di carbonio derivato (e poi evoluto) dal MonoCell montato sulla McLaren 12C.

McLaren ha costruito un totale di 375 esemplari della P1, l’ultimo dei quali è stato consegnato nel dicembre del 2015 vestita con una particolare verniciatura arancione perlata, che poi è diventata la famosa tinta Volcano Orange. E parlando dell’hypercar di Woking, vi ricordiamo che l’erede della McLaren P1 è in sviluppo, ma servirà ancora tempo.