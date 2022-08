Questa McLaren F1 è più speciale delle altre e finirà all'asta: attese cifre da record

Ci sono tanti motivi per cui la McLaren F1 è considerata una leggenda dell’automobilismo. La supercar disegnata da Gordon Murray era rivoluzionaria per i suoi tempi, con la guida centrale e delle prestazioni incredibili, tanto che tuttora è l’auto di produzione aspirata più veloce del mondo. La McLaren F1 che vedete però è ancor più speciale.

Vennero costruite soltanto 64 esemplari della McLaren F1 stradale, e questo aspetto la rende già incredibilmente rara, ma questo modello è un vero e proprio pezzo unico. Il suo proprietario, a distanza da 7 mesi dall’acquisto, l’ha dotata del kit High Downforce, accoppiato a quattro nuovi cerchi da 18 pollici.

In quel momento l’auto aveva 4.676 miglia all’attivo (7.525 km), ma ad oggi il suo contachilometri segna 16.400 miglia (26.393 km). Ebbene, la maggior parte di questa strada percorsa è stata fatta per testare dei gruppi ottici anteriori specifici e unici, che poi non sono mai finiti in produzione, ma sono rimasti comunque a bordo di questo esemplare.

Durante la produzione delle vetture infatti, McLaren si era resa conto che avrebbe dovuto potenziare l’illuminazione della sua supercar, per questo iniziò a testare questi nuovi fanali con un design più sottile e con componenti interne prese in prestito dalla BMW Z1. Il risultato era positivo, ma poi la casa di Woking trovò un’altra soluzione che permetteva di mantenere il fanale originale, e quindi lo sviluppo terminò.

Questo esemplare speciale andrà quindi all’asta presso la casa d’aste RM Sotheby’s, e verrà esposta alla Monterey Car Week, in California, dal 18 al 20 agosto 2022, dove ci saranno tante altre vetture degne di nota che saranno sotto gli occhi attenti dei collezionisti, tra le quali una replica fedele della Ferrari F40 con le dimensioni di un go-kart.