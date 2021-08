McLaren F1 Roadster: la supercar mai esistita prende vita grazie ai render

Rivoluzionò il concetto di supercar e, per una lunga serie di motivi, può essere considerata la supercar per eccellenza degli anni '90. Stiamo parlando della McLaren F1. Tra prototipi e varianti speciali e da corsa fu prodotta in 106 esemplari, tutti con carrozzeria coupé. Ma come sarebbe apparsa una F1 Roadster?

La domanda deve essere sorta a LMM Design, autore di alcuni render raffiguranti una ipotetica versione scoperta. Le immagini sono di fattura pregiata e anche il viola della carrozzeria si abbina perfettamente al periodo.

Il modello in 3D è identico alla controparte coupé dal muso all'inizio delle portiere, lì iniziano le modifiche, la più evidente è ovviamente taglio del tettuccio. I finestrini sono completamente abbassati, azione non possibile sulla F1 reale a causa delle particolari portiere con apertura a farfalla. Supponiamo che la F1 Roadster sia stata immaginata con un sistema di apertura tradizionale. Come nella Pagani Zonda Cinque Roadster, la presa d'aria centrale posta sul tetto viene mantenuta e plasmata in una struttura a mo' di snorkel; un render ci mostra il dettaglio dei tubi in fibra di carbonio protetti da una carenatura trasparente. Anche i montati della zona cofano motore vengono mantenuti, rielaborati per fungere da roll-bar.

La McLaren F1 è sempre più apprezzata tra i collezionisti e il reparto MSO di Mclaren ne restaura regolarmente qualche esemplare, riportandolo a nuovo. Le valutazioni possono arrivare ai 20 milioni di dollari, come nel caso di questa McLaren F1 LM, una delle cinque prodotte. (foto copertina LMM Design)