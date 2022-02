La McLaren F1 diventa la prima monoposto Lego Technic: Ricciardo e Norris già la amano

Il Team HAAS F1 ha già svelato i suoi colori per il 2022, battendo tutti sul tempo, compresa McLaren, che ancora non si sbottona sulla nuova stagione, ma in compenso svela l’ultimo frutto della collaborazione con Lego, e dal prossimo 1° marzo, ognuno di noi potrà portarsi a casa la monoposto da Formula 1 della casa di Woking.

Si tratta della prima monoposto da Formula 1 ad entrare nel catalogo Lego Technic, e per costruirla bisognerà assemblare assieme 1432 pezzi, il cui risultato darà vita ad una vettura che misura 65 cm in lunghezza, 27 cm in larghezza e 13 cm in altezza. Le dimensioni generose permettono di mettere in mostra dettagli interessanti, come il movimento dei pistoni all’interno della riproduzione del motore 6 cilindri che la equipaggia, il differenziale posteriore funzionante, sospensioni attive a molla, ruote sterzanti e una riproduzione del DRS sull’ala posteriore.

La livrea si ispira al modello della stagione 2021, in tinta Papaya Orange e blu, ma in realtà ci troviamo di fronte ad una monoposto 2022, come si vede dalle ruote con dimensione maggiorata, come conferma James Key, direttore tecnico McLaren: “Siamo entusiasti di svelare il modello unico Lego Technic della nostra F1, un prodotto divertente e coinvolgente che celebra la nostra livrea della stagione 2021, dando ai fan un'interpretazione pratica del nuovo design della vettura F1 2022”.

La McLaren F1 Team 2022 arriverà il 1° marzo 2022 con un prezzo di 179,99 euro, e va ad aggiungersi alla Senna GTR da 830 pezzi e alla Senna standard della linea Lego Speed Champions.