Così la McLaren F1 divenne l'auto più veloce al mondo e il suo record resiste ancora

La McLaren F1 è senza dubbio una delle auto più incredibili di sempre. Si tratta di una vettura che è stata a lungo l'auto di serie più veloce al mondo, e ad oggi esistono ancora 100 McLaren F1, tutte localizzabili tramite mappa apposita.

Eppure quando l'azienda britannica decisa di mettere in produzione la vettura, nessuno aveva come obiettivo quello di battere il record di velocità dell'epoca, appartenente alla Jaguar XJ220.

Il primo record di velocità venne ottenuto nel 1993, quando sul circuito di Nardò, in Italia, vennero raggiunti i 371 km/h: ma la McLaren non aveva ancora finito. Passati 5 anni, l'azienda decise di reclutare l'ex vincitore di Le Mans, il pilota Andy Wallace, per guidare la sua F1 lungo il rettilineo da 8,6 chilometri del circuito di prova della Volkswagen a Ehra-Lessien in Germania.

Ovviamente Wallace non si è tirato indietro, cogliendo al volo l'opportunità di guidare la McLaren F1. Per la cronaca venne utilizzato il quinto prototipo sperimentale della McLaren, denominato XP5, che all'epoca aveva già 5 anni.

Al primo tentativo Wallace toccò i 388 km/h, ma conscio che la vettura avesse ancora qualcosa da dare, fece un secondo tentativo con il limitatore di giri disinserito, raggiungendo i 391 km/h. "Non andrà più di 391 – commentò Wallace - ma comunque, il 391 è abbastanza veloce, no?".

Visto che i record di velocità sono calcolati sulla media di due passaggi, alla fine vennero ufficializzati i 386 km/h, velocità che venne superata solamente dalla Bugatti Veyron nel 2005, quindi 7 anni dopo, ma contro una vettura nata esattamente 12 anni prima.

“Questa è la migliore macchina che abbiano mai costruito, e probabilmente non verrà mai battuta”, disse Andy Wallace al termine della giornata. Ed in effetti il buon Wallace aveva ragione tenendo conto che 25 anni dopo nessun'altra vettura con motore ad aspirazione naturale ha mai superato i 391 km/h, e difficilmente verrà mai realizzata un'auto che riuscirà a superare tale record.

Prima di congedarci un'ultima curiosità: la McLaren F1 era costruita con tre posti anteriori: sapete quali sono le altro auto con questa particolare caratteristica?