La McLaren F1 del 1998 è più veloce di una IndyCar del 2021

La Formula 1 è un campionato straordinario, fatto di avanguardie tecniche, di una precisione ingegneristica spaventosa e di una competitività estrema. Tutto questo era risaputo, ma chi si aspettava che una monoposto da F1 del 1998 potesse battere una IndyCar del 2021?

In effetti è proprio quanto accaduto qualche giorno fa al Laguna Seca, dove il pilota di IndyCar Patricio O'Ward ha girato in 1:10,3 sul WeatherTech Raceway Laguna Seca a bordo di una McLaren MP4-13 da Formula 1. Il tempo fatto segnare quest'anno in pole position sul medesimo circuito dalle macchine IndyCar è sensibilmente più alto.

Al momento il ventiduenne O'Ward compete nel team Arrow McLaren SP e, in tramite un accordo col boss di McLaren Zak Brown, gli è stato promesso che avrebbe guidato una monoposto da F1 se avesse vinto una gara IndyCar. Nel campionato da poco conclusosi O'Ward ha tagliato per primo la bandiera a scacchi ben due volte, per cui il team ha deciso di confermarlo come Young Driver nel post-season di Formula 1 ad Abu Dhabi, tuttavia siamo sicuri che sarà stato contentissimo anche di mettersi al volante della MP4-13 al Laguna Seca.



A chi non dovesse saperlo diciamo che nel 1998 la vettura è stata portata alla vittoria del titolo mondiale nella massima categoria delle quattro ruote da Mika Hakkinen, che monta un incredibile V10 Mercedes aspirato da 3,0 litri e che manda sull'asfalto ben 800 cavalli di potenza. Dato che l'intera monoposto pesa appena 590 chilogrammi a secco, essa schizza in avanti come un missile (a proposito, poco tempo fa è finita in vendita la McLaren F1 2002 di Raikkonen). Non è un caso se O'Ward ha superato di sette decimi di secondo il tempo ottenuto con la sua IndyCar nelle qualifiche.



A proposito della casa automobilistica di Woking vogliamo avviarci a chiudere rimandandovi a delle particolari voci di corridoio messe in circolazione meno di una settimana fa. Qualcuno ha fatto sapere che il brand fosse stato acquisito da un'altra compagnia: Audi e BMW avrebbero comprato McLaren, ma come stanno davvero le cose?