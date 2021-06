Questa McLaren F1 del 1995 vale oltre 12 milioni di euro: ha 390 km ed è perfetta

Su queste pagine ci occupiamo spesso di aste e supercar vendute a prezzi fuori categoria, oggi però superiamo davvero ogni limite: una McLaren F1 del 1995 sarà battuta il prossimo agosto e il prezzo potrebbe superare i 15 milioni di dollari.

Stiamo parlando di una delle vetture più iconiche mai costruite, quella che è stata persino la prima supercar acquistata da Elon Musk nel 1999, quando il CEO non era ancora un fervente sostenitore della mobilità elettrica. Un’automobile mitica che è stata costruita in soli 106 esemplari, di cui soltanto 64 omologati per circolare in strada.



Proprio per questa sua incredibile rarità le quotazioni sono schizzate alle stelle negli ultimi anni, anche del 500%, motivo per cui la McLaren F1 che andrà all’asta con Gooding & Company ad agosto potrebbe superare i 15 milioni di dollari, 12,5 milioni di euro. Si tratta di una vettura con telaio 029 che raramente si è vista in pubblico, la maggior parte della sua esistenza l’ha passata all’interno di una collezione giapponese privata, con il proprietario che l’ha guidata pochissimo.



Sul contachilometri infatti figurano appena 390 km, è praticamente come nuova - e dovrebbe addirittura essere la F1 con meno chilometri in assoluto fra quelle esistenti oggi. È ancora tutta interamente originale e monta le sue Goodyear Eagle F1 come uscite dal concessionario, davvero impressionante. Un’opera d’arte su ruote conservata splendidamente, che farà la felicità di un collezionista facoltoso…