McLaren in difficoltà prova a non schiantarsi sulla strada ghiacciata: il video

La settimana scorsa una McLaren 570S è stata ripresa mentre provava con grande difficoltà a non finire in testacoda. E' accaduto su un'autostrada completamente ghiacciata alle porte di New York.

In condizioni climatiche di quel tipo è assolutamente consigliato l'uso di sistemi che permettono di aumentare sensibilmente il grip, come ad esempio le catene da neve da applicare agli pneumatici. Di sicuro non le ha utilizzate il conducente della McLaren del video, che con una vettura da centinaia di migliaia di euro ha rischiato di fare danni ingenti, o peggio di trovarsi in situazioni poco positive per la propria salute.

Le riprese testimoniano la gravità della bufera e al contempo però mostrano la facilità con la quale gli altri mezzi riescono comunque a circolare. Infatti la Mclaren 570S in un accecante colore arancione è l'unica vettura a non esser quasi in grado di procedere in linea retta. Il motivo principale è da ricercarsi nel posizionamento centrale del motore e nella trazione posteriore. E' noto infatti che una macchina comune, con motore posizionato proprio sopra le ruote anteriori, permette grazie al peso su queste ultime di aver maggiore presa sull'asfalto, anche con gli pneumatici sbagliati.

Se l'è cavata meglio in condizioni simili un prototipo di Tesla Model Y, avvistato sulla neve di un passo californiano mentre era in prova. Straordinaria invece la performance di una Ferrari Monza SP2, che addirittura derapa alla grande grazia ad un professionista della particolare pratica.