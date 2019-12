McLaren conferma una nuova hypercar ibrida plug-in: 0-96 km/h in 2,3 secondi

McLaren non è ancora pronta per creare una vettura totalmente elettrica, del resto lo ha ribadito più volte, affermando come un modello a batteria sarebbe troppo pesante per le prestazioni a cui aspira l’azienda. Questo però non le vieta di creare nuove auto ibride.

Già nel 2013, con la nervosa McLaren P1, il marchio aveva mosso i primi passi nel settore, oggi però dobbiamo prepararci a qualcosa di ancora più estremo. Parlando con Car and Driver, il CEO di McLaren Mike Flewitt ha detto che nella primavera del 2020 sarà presentata al mondo una piattaforma di nuova generazione per la creazione di vetture ibride ad alte prestazioni.



La prima costruita con questa piattaforma arriverà entro la fine del 2020 e sarà ibrida plug-in, dunque con una piccola batteria, in grado nello specifico di fornire 32 km di autonomia (meglio della Ferrari SF90 Stradale, che si ferma a 25). Questa nuova hypercar sarà inoltre in grado di scattare da 0 a 96 km/h in soli 2,3 secondi, sarà dunque un vero mostro di potenza, più veloce di tre decimi di secondo rispetto alla P1.



Visto che i pesi sono molto importanti per McLaren, il sistema ibrido quanti chili andrà ad aggiungere? Beh solo 29,4 kg, nulla nella pratica, dobbiamo dunque aspettarci una piattaforma davvero avanzata e super ottimizzata. Passando ai motori tradizionali, McLaren ha confermato che il suo V8 bi-turbo da 4.0 litri continuerà ad alimentare le sue vetture, in lavorazione però c’è anche un V6 più leggero perfettamente compatibile con la piattaforma ibrida.