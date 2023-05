McLaren conferma: al lavoro su una nuova hypercar ibrida con motore V8

McLaren ha dichiarato l’intenzione di sviluppare una degna erede della P1, e oggi possiamo dire che i piani della casa di Woking inizino a prendere forma. McLaren ha annunciato una partnership a lungo termine con Ricardo, l’azienda che costruirà la parte termica del powertrain della nuova hypercar.

Va precisato che Ricardo non è un volto nuovo per la casa di Woking, dato che i due nomi hanno collaborato già nel 2011, ma con questo accordo il motorista si occuperà dello sviluppo di motori V8 e V6 “per i modelli esistenti ma anche per le future supercar ibride ad alte prestazioni”.

A tal riguardo, Michael Leiters, CEO di McLaren, ha commentato: “Il nostro nuovo propulsore V8 ibrido ad alte prestazioni costituirà parte integrante della gamma di prodotti McLaren di nuova generazione, offrendo le migliori prestazioni della categoria e un emozionante coinvolgimento del guidatore. Questo nuovo accordo con Ricardo è, quindi, una parte importante della nostra strategia 'Future of Performance' e si basa sulla relazione duratura tra le due società britanniche”.

Dunque l’erede della McLaren P1 avrà un motore costruito da Ricardo, ma bisognerà capire in che modo si ispirerà alla Formula 1. In ogni caso parliamo di un modello estremo che dovrebbe debuttare nel 2026, con un powertrain ibrido che, stando a quanto dichiarato da McLaren, sarà più leggero del 70% rispetto ai modelli attualmente presenti in gamma, e sfoggerà anche un nuovo telaio monoscocca in fibra di carbonio che integra i posti destinati a pilota e passeggero.

Infine, tornando sull’argomento relativo alla partnership, il CEO di Ricardo, Graham Ritchie, ha dichiarato: “Siamo estremamente lieti di aver concluso questo nuovo accordo di fornitura di motori con McLaren Automotive per il loro propulsore V8 ad alte prestazioni di nuova generazione, che estende la relazione a lungo termine tra le due società nel prossimo decennio. Come McLaren, Ricardo ha una comprovata esperienza di eccellenza ingegneristica, offrendo tecnologia ad alte prestazioni e i più alti standard di qualità del prodotto supportati dalla catena di fornitura a monte”.

E prima di chiudere vi ricordiamo che McLaren ha presentato la nuova 750S, ancora più affilata e potente della 720S.