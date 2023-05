McLaren: 'Con le auto elettriche non ci si diverte, le batterie sono troppo pesanti'

E' decisamente duro il commento del CEO di McLaren, Michael Leiters, in merito alle auto elettriche e in particolare alla supercar green. Secondo lo stesso la tecnologia attuale non sarebbe ancora adatta a questo genere di vetture.

Che Leiters, ex Ferrari, fosse non proprio così propenso al mondo green lo si era già capito mesi fa, quando McLaren aveva fatto sapere che non avrebbe prodotto auto full electric se non dopo regole precise.

"I conducenti non possono divertirsi – le sue parole rilasciate al tabloid britannico The Telegraph - il fine settimana se le loro auto devono trasportare una pesante batteria al litio". Leiters ne fa anche una questione di sensazioni ed emotività, spiegando che al momento le supercar elettriche non sarebbero ancora in grado, a suo modo di vedere, di replicare quell'esperienza “emozionale” invece offerta da una sportiva a benzina.

“La tecnologia delle batterie non è ancora matura - ha proseguito - se guidi in modo sportivo, se vuoi divertirti durante il fine settimana, se vuoi andare in pista, non è ancora pronta", ribadendo il concetto: “Questo non è il DNA del nostro prodotto".

E ancora: "L'acquisto di una supercar non è razionale. È totalmente emotivo. E noi dobbiamo offrire questa esperienza emotiva". Nelle scorse ore McLaren ha annunciato l'arrivo di una supercar ibrida con motore V8, ma sembrano tutt'altro che maturi i tempi per vedere uscire dalla mitica azienda di Woking una supercar full electric.

“Vogliamo assicurarci che quando tireremo fuori una supercar, sarà una vera supercar EV. Non sto dicendo che sia una cattiva tecnologia. Penso che sia una grande tecnologia, ma dobbiamo ancora svilupparla”, ricordando come una supercar McLaren con le batterie arriverebbe a pesare 2,2 tonnellate, circa 800kg in più rispetto ad una equivalente a benzina.

Chiusura dedicata agli e-fuel, ammessi dall'Ue anche dal 2035 e sui cui Leiters ha spiegato: “Sono molto felice e positivo circa la nuova tendenza in Unione Europea verso gli e-fuel”.