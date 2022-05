McLaren celebra i 70 anni di Regno della Regina Elisabetta con una one-off su base Artura

McLaren è orgogliosamente inglese, e per questo non poteva far passare in sordina il giubileo di platino della Regina Elisabetta, che lo scorso 6 febbraio ha festeggiato il 70° anno di regno. Per l’occasione la casa di Woking ha creato quindi una one-off su base Artura grazie alla divisione MSO (McLaren Special Operations).

Come la maggior parte delle creazioni MSO, sono le caratteristiche cromatiche a rendere ancor più speciali le vetture McLaren (a proposito, guardate questa McLaren 765LT fucsia di Jeffree Star), e questa Artura non è da meno. Per l’occasione infatti hanno messo a punto una tinta intitolata “Platinum Jubilee”.

La ciliegina sulla torta è invece l’inedito badge in platino che al posto del canonico McLaren, riporta la scritta “Elizabeth II”, un dettaglio che ha richiesto uno strumento e una stampa su misura, e che sarà esclusivo di questa one-off.

Al contrario, la tinta sarà disponibile anche in futuro, così che i clienti possano avere la possibilità di adottare un colore che celebra un avvenimento storico. La conferma arriva proprio da Ansar Ali, Managing Director di MSO, che ha detto: “È stato un onore per MSO creare una nuova vernice platino per celebrare il Giubileo di platino di Sua Maestà quest'anno. Questa vernice speciale, che sarà disponibile per la selezione dei clienti negli anni a venire, sarà un tributo appropriato per celebrare questo traguardo storico”.

Parlando della tinta, per la sua creazione McLaren ha collaborato con AkzoNobel, un’azienda specializzata in rivestimenti che combinano diversi pigmenti metallici in base alla colorazione scelta. Assieme hanno analizzato e studiato i vari riflessi in diverse condizioni di illuminazione fino ad ottenere il risultato desiderato, dopodiché hanno svolto 8 giorni di test sulla durata e sull’applicazione della vernice sulla vettura.

Infine un’ultima curiosità su questa speciale Artura (già che ci siete, ascoltante il sound della McLaren Artura GT4 a Monza): McLaren ha deciso di presentarla in data odierna (e non a febbraio, quando è stato celebrato effettivamente l’anniversario) perché il 12 maggio del 2004 la Regina Elisabetta II è stata la prima persona a lasciare la firma nel libro degli ospiti del McLaren Technology Center (MTC) di Woking.